In Lombardia polveri sottili ancora sopra il limite

Resta oltre i limiti consentiti la concentrazione di polveri sottili in quasi tutta la Lombardia dove in 9 province, Milano compresa, da oggi sono in vigore le misure antismog di primo livello come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. Secondo gli ultimi dati disponibili diffusi da Arpa oggi e relativi a ieri, il pm10 resta al di sopra dei valori di riferimento e della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Il dato registrato nelle centraline di Milano e provincia va da un minimo di 73 a un massimo di 122, a Monza e Brianza arriva a 111, a Como 78, a Lecco 100, a Varese 94.

In base alle misure antismog nei Comuni oltre i 30 mila abitanti dalle 7:30 alle 19:30 è vietata la circolazione alle auto benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 tutti i giorni (e non solo dal lunedì al venerdì).

Nelle abitazioni la temperatura massima è fissata a 19 gradi ed è vietato accendere fuochi all'aperto, utilizzare stufe a legna fino a tre stelle e in agricoltura spandere liquami, digestati, fanghi di depurazione, fertilizzanti salvo iniezione e interramento immediato.

Se la concentrazione degli inquinanti non scenderà per 6 giorni consecutivi scatteranno le misure antismog di secondo livello.

Video Inquinamento nella Pianura Padana, l'animazione dell'Agenzia spaziale europea (Esa)









