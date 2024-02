Leao insultato via social. Milan: 'Basta razzismo'

Il Milan si schiera pubblicamente dalla parte di Rafael Leao e contro un tifoso rossonero che ha insultato sui social l'attaccante portoghese. "Rafa Leao siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo", il messaggio pubblicato su Twitter dal club rossonero in cui si fa riferimento ad una storia condivisa dal giocatore nella quale il portoghese risponde ad un messaggio di odio ricevuto da un tifoso.

"Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare, con te in campo divento razzista - il messaggio del tifoso - mi state altamente sui c… vattene il prima possibile tu e chi ti segue". "Purtroppo nel mondo - la risposta di Leao - continua a esserci questo tipo di persone con la mente piccola...".



