Anton Giulio Grande sfila a Milano con la sua Callas rock

Anton Giulio Grande presenta la sua collezione "Callas Rock Forever" negli spazi della Fiera Milano Rho, in una sfilata organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane. L'impatto per chi conosce lo stilista è sorprendente perchè stavolta, Grande punta dichiaratamente uno stile genderless, con capi in pelle dal sapore rock, tute e camicie in pizzo istoriate di piume. Pezzi facili e scambiabili nel guardaroba della coppia moderna, secondo lo stilista. La nuova collezione è dedicata alla figura di Maria Callas. E' un omaggio all'iconica soprano di cui ricorrono i cento anni dalla nascita. "Maria Callas è una diva moderna - spiega Anton Giulio - contraria ai tanti pregiudizi e al perbenismo che al tempo dominava. Lei destava scandalo con il suo atteggiamento, dal momento che ha amato un uomo complicato come Onassis. Ma Callas era anche una donna molto elegante. Io sono rimasto affascinato dalla sua classe e dalla modernità dei suoi look". In passerella 25 look donna e 20 uomo, liberamente indossati da entrambi. Su giubbotti e abiti è il trionfo dell'iper decoro, attraverso piume, borchie, cristalli Swarovski. Infatti, prosegue la collaborazione tra Grande e "Italiana Accessori" che ha curato la decorazione dei capispalla in pelle e le personalizzazioni con strass e paillettes. I tessuti vanno dalla duchesse al fresco di lana, fino alla seta. La palette cromatica punta prevalentemente ai colori pastello, dal rosa salmone agli azzurri, fino al grigio perla e al bianco. Non mancano toni più accesi come il rosso corallo e il petrolio, a cui si aggiungono nero e grigio cupo. Anton Giulio Grande è nato in Calabria, ha studiato all'Università Polimoda di Firenze e successivamente al Fashion Institute of Technology di New York. Il suo talento è molto apprezzato dalle dive internazionali. Da due anni lo stilista ricopre la carica di Commissario per l'Italian Film Commission della Regione Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA