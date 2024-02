San Siro: Sala, se fossi in Scaroni mi fiderei di WeBuild

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso dubbi sulla possibilità di poter continuare a giocare nello stadio di San Siro con una ristrutturazione in corso come sosterrebbe anche la società WeBuild che si è proposta per realizzare i lavori. "Non è che quello che dice WeBuild è sacro ma é la più grande società italiana, conosce bene Milano, fossi in Scaroni se mi dice che si può fare tenderei a fidarmi - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un incontro in prefettura -, perché loro non sono teorici ma fanno i lavori. So che hanno fatto una visita o la devono fare per cui é importante quello che diranno".

"Noi quello che possiamo fare come Comune, se WeBuild dice che si può fare, é quello di dare la garanzia alle squadre, con la verifica degli uffici, nessuno vuole mettere a rischio nulla - ha aggiunto -. Io non mi sento di prendermi un rischio ma se si può fare noi certamente collaboreremo".

Sala dovrebbe incontrare in settimana le squadre per parlare della possibilità di ristrutturare lo stadio. "Non so ancora il giorno, devo chiamarle. Ma mi pare che ci sia finalmente un interesse vero sull'ipotesi di ristrutturazione che è l'unica cosa che io chiedo - ha concluso - . Perché il principio é che se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, io chiedo che venga considerato, ma se non é vero io capisco le squadre".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA