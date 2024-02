Piantedosi, +140% per la ridestinazione dei beni confiscati

"Noi stiamo puntando molto, come governo, alla valorizzazione del patrimonio notevole di beni sequestrati alla criminalità organizzata, questo per dare una compiuta attuazione alla ridestinazione a scopi sociali e per la restituzione alla società". Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo alla sigla di un accordo in prefettura a Milano per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

"Attraverso investimenti importanti abbiamo messo risorse per completare l'organico e per sinergie con le università - ha aggiunto -. I risultati si vedono perché nel 2023 la ridestinazione di beni confiscati alla criminalità organizzata é aumentata del 140%".



