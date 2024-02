Occupato il Virgilio e il collettivo avvisa 'chi rompe, paga'

Dopo quella dell'istituto Severi Correnti, finita con 70 mila euro di danni e un fiume di polemiche, un'altra scuola superiore di Milano ha iniziato oggi l'occupazione, ovvero il liceo Virgilio. In questo caso però è stato lo stesso collettivo degli studenti a darsi una serie di regole, pubblicate sulla propria pagina Instagram: la prima è "di mattina seguire le assemblee e non disperdersi nella scuola", la seconda è "no esterni", la terza è "rispettare gli orari di entrata e uscita" e la quarta più che una regola è un avviso "chi rompe, paga".

"Stiamo occupando per opporci al vigente sistema scolastico e proporne uno nuovo autogestito da noi studenti. Questa decisione - hanno spiegato - non la abbiamo presa per opporci alla presidenza della nostra scuola, ma principalmente per un malessere condiviso dall'intera componente studentesca verso le istituzioni".

I ragazzi lamentano anche i pochi investimenti che si traducono in "sotterranei allagati, buchi in muri e soffitti, porte e finestre rotte, riscaldamento e caldaia mal funzionanti.

Tutti problemi che sono stati più volte segnalati ma mai risolti".

"La repressione che stiamo vivendo è anche rappresentata dalle nuove riforme come quella sulle valutazioni condotta dal ministro Valditara, riforma che - secondo i ragazzi - ha sradicato il valore educativo e di formazione del senso critico rimpiazzandola con un 'pugno di ferro' orientato unicamente a penalizzare coloro che non riescono per qualsiasi ragione a vivere in serenità la propria vita scolastica".

"Da questo momento - hanno assicurato - la scuola sarà la nostra casa e ce ne prenderemo cura in quanto tale, responsabilizzando tutti i nostri compagni e compagne a prendersi cura degli spazi in cui viviamo".



