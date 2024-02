Nuove date autunnali per il Disco d'oro Ghali

Mentre Casa Mia prosegue il suo percorso netto, certificata proprio oggi Disco d'Oro con i nuovi Fimi Awards, gravitando ai primi posti della classifica Fimi/GfK e spopolando anche su Spotify (in terza posizione della Top 50 Italia) e dopo aver debuttato tra i primi 10 brani più ascoltati al mondo, Ghali lancia nuove date dei suoi live autunnali.

Dopo l'annuncio dei due concerti al Forum di Assago, in programma il 28 ottobre con replica il 29 ottobre (sold out), Ghali - live 2024, si arricchisce di tre nuove date nei palazzetti di Firenze, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum, di Roma (il 6 novembre al Palazzo dello Sport) e Bologna (il 10 novembre all'Unipol Arena).

Il nuovo trittico di appuntamenti che porta a un totale di 5 concerti nell'autunno 2024, sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i suoi migliori successi, dai brani che l'hanno proiettato nella stratosfera del pop, come Ninna nanna, Habibi, Good Times, fino alle hit che hanno dominato le classifiche italiane, da Cara Italia a Turbococco, fino alla trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape Pizza Kebab Vol.1.



