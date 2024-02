Incendio in villetta nel Comasco, morto anziano, salva la figlia

Un uomo di 92 anni è morto questa mattina a Carimate in seguito all'incendio divampato nella villetta in cui viveva con la figlia. La donna è stata trasportata in ospedale.

L'allarme è stato lanciato lanciato prima delle 7 in via del Cavalluccio, nella zona residenziale al centro del paese.

All'interno della villetta solo padre e figlia: l'uomo è stato portato all'esterno dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, dove è morto. La figlia inizialmente non si trovava: in realtà si era rifugiata in una zona dell'abitazione non toccata dalle fiamme: è stata comunque trasportata in ospedale perché ha respirato parecchio fumo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco arrivati da Cantù, Como e Appiano Gentile.





