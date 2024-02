Confindustria Varese, 'stabilità produttiva' nel 4/o trimestre

Il 4/o trimestre del 2023 si è chiuso con una "stabilità produttiva" tra le imprese associate.

Lo si legge nelll'ultima Indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Varese, che esprime "prudenza generale sulle aspettative per l'inizio del 2024". "Nonostante il progressivo calo dell'inflazione - viene spiegato - aumentano le incertezze legate al commercio internazionale e rallenta la produzione industriale di importanti Paesi partner in settori chiave, come la Germania, con un effetto tangibile sui livelli degli ordinativi interni ed esteri, in calo alla fine del quarto trimestre 2023".



