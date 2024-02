Champions: Atletico Madrid; Morata in lista convocati per Milano

Alvaro Morata ha recuperato dall'infortunio riportato una decina di giorni fa in campionato contro il Siviglia, quando era uscito dal campo in lacrime, ed è quindi disponibile per la sfida di Champions di domani al Meazza contro l'Inter. Infatti il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, lo ha inserito nella lista dei convocati. Torna a disposizione anche il difensore Gabriel Paulista. Simeone parlerà in conferenza stampa a S. Siro, assieme a un giocatore, questa sera alle 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA