In un campo nomadi a Milano moto e bici rubate

Una baracca adibita ad officina per il deposito e lo smontaggio di veicoli di provenienza furtiva è stata scoperta dalla Polizia Locale di Milano nel campo nomadi in via Bonfadini, insediamento più volte al centro di fatti di cronaca. Ne ha dato notizia il Comune.

"Gli agenti hanno rinvenuto - precisa una nota - quattro motoveicoli di grossa cilindrata del valore commerciale complessivo di circa 110.000 euro, ancora integri ma già privati delle targhe e pronti per essere smontati, oltre a quattro telai e parti di un'autovettura Volkswagen". Trovate anche diverse biciclette elettriche.

"La Polizia locale - si legge in una nota - il 5 giugno 2023 aveva arrestato sempre in via Bonfadini sette persone per reati connessi con il furto e la ricettazione di automobili, spaccio di sostanze stupefacenti e abbandono di rifiuti".



