Giornata mondiale Asperger, raccolta fondi a Milano il 19 febbraio

"Esserci" è il nome dell'evento di raccolta fondi promosso dalla Fondazione 'Un futuro per l'Asperger', presieduta dall'imprenditore milanese Massimo Montini. La serata si terrà domani, lunedì 19 febbraio, a ridosso della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome di Asperger o autismo ad alto funzionamento, a partire dalle 20, a Milano, nel locale El Porteño Prohibido, di via Macedonio Melloni 9 e prevede un aperitivo di benvenuto e a seguire la cena con spettacolo.

La madrina della serata sarà la stand up comedian e attrice Michela Giraud. Parteciperanno numerosi ospiti e amici della fondazione che si esibiranno in diverse forme artistiche, tra cui il ballerino e coreografo romano Simone Nolasco e gli attori Giancarlo Commare, Vittorio Pettinato e Alice De Andrè. Inoltre, non mancheranno le sorprese preparate dagli studenti di Scuola Futuro Lavoro, progetto formativo della Fondazione 'Un futuro per l'Asperger'. Durante la serata si terrà, inoltre, un'asta di beneficenza.

"I fondi raccolti - spiegano gli organizzatori - permetteranno di promuovere azioni volte a migliorare l'occupabilità dei ragazzi con la sindrome di Asperger; di assegnare borse di studio ai ragazzi di Scuola Futuro Lavoro con una condizione patrimoniale fragile; di potenziare la ricerca e la sperimentazione di strategie comportamentali e cognitive per ottimizzare le capacità di apprendimento dei ragazzi autistici; di realizzare iniziative trasversali come il laboratorio di educazione alla teatralità e all'affettività per migliorare negli studenti 'aspie' l'interazione sociale".



