Galliani, questa sera ricordiamo Silvio Berlusconi

"L'anno scorso eravamo una novità, adesso siamo al secondo anno di Serie A, conoscono tutti bene come giochiamo, quindi gli altri allenatori prendono le contromisure". Parla così del suo Monza l'ad Adriano Galliani, interpellato da Dazn pochi minuti prima della partita con il Milan allo U-Power Stadium.

"Il livello del campionato si è alzato", spiega Galliani, reduce dalla cena con Scaroni. "Sì, abbiamo cenato insieme e c'era anche Ibra - conferma -. Abbiamo parlato di calcio e vita, del presidente Berlusconi, che stasera ricordiamo. Sto pensando a lui che ha portato ai vertici il Milan e il Monza. Basti pensare solo alle cinque Champions. Era un Milan che veniva da due retrocessioni in B. Poi pensiamo al Monza, mai stato in Serie A. Ricordiamo che il Monza dal 2001 non vedeva nemmeno la B".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA