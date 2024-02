Escursionista precipita per 150 metri e muore nel Lecchese

Un escursionista di 26 anni è morto questa mattina durante la salita sul monte Due Mani, vetta panoramica della Valsassina sopra il Comune di Ballabio (Lecco).

Il giovane, residente nel Milanese, camminava con un amico di 27 anni quando, non lontano dalla cima della montagna, è caduto improvvisamente, precipitando per 150 metri senza che il compagno potesse fare nulla.

Scattato l'allarme, in zona è arrivato l'elicottero del 118 da Como oltre a personale del soccorso alpino, ma per l'escursionista non c'era purtroppo nulla da fare.



