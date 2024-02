E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter-Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21).

Connazionali gli assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, quarto ufficiale Horațiu Feșnic. Al Var il tedesco Marco Fritz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA