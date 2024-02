Apre Micam, obiettivo scarpe Made in Italy da collezione

"Siete competitivi nel mondo in prodotti di altissima gamma". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso inaugurando Micam, il Salone delle calzature che ha aperto domenica a Fiera Milano insieme a Milano Fashion&Jewels, Mipel e The one Milano.

Per Micam sono presenti 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali. Una nuova sfida quindi per il calzaturiero italiano, riconosciuto nel mondo per la sua unicità, come sottolineato anche dal titolo dell'esposizione centrale, 'Made to be collectible', cioè 'fatti per essere collezionati'. Un allestimento dove sono in mostra creazioni che hanno fatto la storia delle calzature italiane. "Quello che vogliamo trasmettere soprattutto ai giovani è cosa significano i nostri prodotti nel mondo - hanno spiegato i curatori - Se sono scarpe Made in Italy sono scarpe da collezione".

Complessivamente nei saloni che restano aperti fino al 21 febbraio sono presenti 2951 brand del fashion, che mettono in vetrina le proposte delle prossime stagioni. L'importanza del fare sistema per questi settori è stata sottolineata anche dal vicedirettore generale di Fiera Milano Roberto Foresti. "Oltre ad essere vivaio per giovani imprese che grazie a noi diventano grandi", ha aggiunto.



