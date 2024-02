Parte per sbaglio un colpo di fucile, 3 feriti lievi al poligono

Tragedia sfiorata questa mattina in un poligono di tiro di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, dove è stato sparato accidentalmente un colpo di fucile da caccia verso terra. Tre persone tra i 50 e i 60 anni che si trovavano in zona sono state colpite di striscio dai pallini.

L'episodio attorno alle 9,40 nel poligono 'A cieli aperti', in via del Casale. Sul posto sono giunti i carabinieri di Treviglio e le ambulanze del 118. A esplodere per sbaglio il colpo di fucile è stato un trentenne. Il personale sanitario ha medicato i tre sul posto.



