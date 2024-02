Milano, piano da 15 milioni per sostenere economia di prossimità

Un piano triennale da circa 15 milioni di euro per sostenere l'economia di prossimità di Milano, quella radicata nei luoghi e basata sulle relazioni tra persone, istituzioni e imprese che li abitano. Il programma 2024-2027 è stato presentato questa mattina al Base, zona Porta Genova, durante la giornata conclusiva del Forum dell'economia urbana organizzato dal Comune di Milano e durato tre giorni.

Il piano prevede 8 linee di intervento (dati e informazioni, negozi e botteghe, vetrine su strada, attività storiche e mercati, alleanza di quartiere, economia civile, luoghi di incontro, spazi a basso costo) e circa 30 azioni da mettere in campo.

Le criticità su cui intervenire riguardano l'aumento dei costi, dalle materie prime all'energia, l'aumento dei canoni di locazione, la concorrenza delle grandi catene e le difficoltà nel ricambio generazionale.

L'obiettivo, ha spiegato l'assessora del Comune di Milano allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, è "riportare le attività nelle aree dove c'è un'alta desertificazione commerciale", con un piano di comunicazione "che racconti le eccellenze del territorio e la qualità dei prodotti. Da qui, oltre a un senso di comunità, passa anche un senso di sicurezza".

I 15 milioni messi a disposizione da Palazzo Marino serviranno "a stimolare la nascita e l'avviamento di nuove attività commerciali, di servizio o ibride" anche "nei quartieri più difficili della città che hanno bisogno di un'anima commerciale e artigianale".

Il Forum, durato tre giorni, come ha ricordato Cappello è stato organizzato insieme alle associazioni di categoria, ognuna delle quali "si è presa la responsabilità di organizzare un panel. Ed è anche insieme, una delle parole chiave più usate in questi giorni, che si dovranno mettere a terra tutte le azioni del piano".



