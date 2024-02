In fiamme abitazione nel Pavese, un ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi per spegnere un incendio divampato in un'abitazione di Zavattarello (Pavia), nella zona collinare dell'Oltrepò Pavese.

Sul posto sono giunte squadre di pompieri dalla sede centrale di Pavia e dai distaccamenti di Broni e Mede. Dopo le operazioni di spegnimento delle fiamme, si è poi provveduto a mettere in sicurezza l'immobile. Gli operatori del 118 hanno trasportato con l'elicottero in ospedale una persona rimasta ferita.

I carabinieri di Varzi (Pavia) hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.



