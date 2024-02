Gdf scopre discoteca abusiva nel Varesotto

La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha scoperto una discoteca 'abusiva' a Castellanza, in provincia di Varese. I titolari del locale sono risultati privi delle misure di sicurezza previste per legge e impiegavano 11 lavoratori in nero fra baristi, dj e personale di accoglienza.

Da qui la segnalazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro, che ha disposto la sospensione dell'attività.

Al momento dei controlli dei finanzieri e dei vigili del fuoco, nella discoteca c'erano circa 200 persone, musica, aree bar, il tutto non autorizzato e senza il rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi. I 4 responsabili sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e sanzionati per circa 30mila euro complessivi. Il Comune dovrà ora verificare l'ipotesi di abusi edilizi.



