Unione Artigiani, 'a Milano un artigiano su due è straniero'

A Milano un artigiano su due è straniero. In città infatti gli artigiani stranieri sono il 46% del totale del settore. Sotto la Madonnina operano 9396 titolari di ditte provenienti da ogni angolo del mondo, una cifra che sale a quasi 20 mila in tutta l'area metropolitana (29% del totale) e in provincia di Monza e Brianza (23%), con un trend in costante crescita. Sono alcuni dei dati di Unione Artigiani presentati nell'ambito del Forum sull'economia urbana di prossimità organizzato dall'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano Alessia Cappello.

Secondo i dati del Registro Imprese (fine 2023) elaborati dall'ufficio studi di Unione Artigiani, è considerevolmente più bassa l'eta media degli artigiani stranieri. Il 60%, infatti, è sotto i 50 anni, mentre la maggior parte dei titolari italiani si avvicina invece all'età pensionabile. Vi sono inoltre settori nei quali gli artigiani non italiani sono oramai maggioranza: a Milano parrucchieri ed estetisti stranieri sono il 54% del totale, il 51% del tessile, il 66% nel settore artistico, e lo sono quasi nell'edilizia (48%) pulizie (46%), nei trasporti (42%), nell'elettronica (41%).

L'Africa, tra Milano e la Brianza, è il continente da dove proviene il maggior numero di titolari di imprese artigiane, con il 40%, pari a 9042. Seguono l'Europa (con l'Europa del'Est) col 31%, l'Asia (16%), il Sud America (11%) e Nord e Centro America (2%). L'Oceania chiude con soli 12 artigiani registrati dalla Camera di Commercio.

L'indagine "presentata da Unione Artigiani all'interno del Forum dell'economia urbana ci restituisce una fotografia concreta dell'attuale tessuto economico e artigiano della città e ci mostra anche quello che è un valore aggiunto per Milano, cioé la sua ricchezza multiculturale e multietnica", ha detto l'assessora Cappello.



