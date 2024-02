San Siro: WeBuild, 'siamo disponibili a ristrutturarlo'

Se Inter e Milan dovessero decidere di ristrutturare lo stadio di San Siro, come vorrebbe il Comune, la società WebBuild si rende disponibile a realizzare i lavori.

A scriverlo nero su bianco é proprio l'amministratore delegato del gruppo Pietro Salini in una lettera inviata ieri al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al Direttore Generale del Comune Christian Malangone, ai club e alla società M-I Stadio di Inter e Milan, che gestisce il Meazza per conto delle squadre.

Nella lettera Salini spiega che San Siro "è una struttura iconica della città di Milano, di valenza simbolica per il mondo calcistico non solo nazionale - si legge -. Nel corso delle recenti interlocuzioni con la società M-I Stadio e con i rilevanti stakeholders, Webuild, manifesta la propria disponibilità a collaborare nella individuazione di modalità e processi finalizzati alla rigenerazione funzionale e strutturale dello Stadio per una sua migliore fruizione nel medio periodo".





