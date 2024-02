Kanye West arriva in Italia, due date la prossima settimana

Dopo la telenovela del concerto mancato alla Rcf Arena dello scorso ottobre, Kanye West arriva in Italia: sono state infatti annunciate per la prossima settimana due date del discusso rapper americano che si esibirà al Forum di Assago (Milano) giovedì 22 e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sabato 24.

Non si tratterebbe di concerti veri e propri, ma di due listening party di Vultures 1, il suo nuovo album, uscito pochi giorni fa. Con lui ci saranno Ty Dolla Sign ed altri ospiti. I biglietti saranno in vendita dalle 15.

A ottobre la notizia di un concerto di West alla Rcf Arena di Reggio Emilia si diffuse con una certa insistenza: si cominciò a montare il palco e si scatenarono polemiche in città, che videro coinvolte anche Comune e Prefettura per la gestione dell'ordine pubblico di un evento organizzato con scarsissimo preavviso, poi non se ne fece nulla.



