Droga sintetica e Viagra illegale, 44enne arrestato a Milano

Nascosti in una tasca di un pantalone nell'armadio aveva 42 grammi di Mdphp, uno stupefacente stimolante sessuale il cui costo al grammo è di circa 150 euro.

Ieri pomeriggio a Milano, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un italiano di 44 anni per detenzione di stupefacente e lo hanno indagato per detenzione di medicinali di importazione. Aveva infatti anche 78 compresse di Viagra di produzione estera, la cui commercializzazione è vietata sul territorio italiano.

Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Comasina hanno individuato il 44enne, pregiudicato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ipotizzando che casa sua, nella zona della Chinatown milanese, fosse il deposito dello stupefacente.

I poliziotti, visto un notevole via vai di persone dall'appartamento hanno deciso di controllare un uomo che, si è scoperto, era andato a casa dello spacciatore appunto per consumare Mdphp.

Hanno eseguito una perquisizione e hanno trovato le sostanze per cui è stato arrestato.



