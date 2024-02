Codacons, Fedez disse in udienza 'non ho beni intestati'

"Alla domanda se fosse intestatario di beni, ha risposto 'no, ho tutto intestato alle mie società'".

Così avrebbe replicato Fedez ad una domanda del giudice in un processo per diffamazione a Milano nel 2020, stando all'esposto del Codacons presentato alla Gdf di Milano e Roma e in cui si chiede di indagare sul fronte fiscale sul gruppo societario del marito di Chiara Ferragni.

Per l'associazione dei consumatori quella risposta in udienza "in maniera sintetica ma efficace, fa emergere una personalità incline a 'sfruttare' a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali, situazione questa dove è molto frequente possano annidarsi situazione di elusione fiscale o di vera e propria evasione".



