Ciurria in forse, Monza con il dubbio Colombo-Djuric

C'è la situazione di Patrick Ciurria sotto la lente di ingrandimento di Raffaele Palladino, nella settimana che conduce alla sfida interna del Monza contro il Milan. In vista dell'impegno allo U-Power stadium di domenica, alle 20.45, l'allenatore dei brianzoli sta monitorando le condizioni dell'esterno di centrocampo, che aveva dato forfait poco prima della partita con il Verona, la scorsa domenica.

Ciurria ha lavorato a parte all'inizio di una settimana che si era aperta con gli allenamenti a porte aperte al centro sportivo Luigi Berlusconi.

Tra gli assenti contro i veneti della scorsa settimana anche Danilo D'Ambrosio, che dovrebbe invece aver risolto lo stato febbrile che l'aveva costretto a vedere il match dalla tv. Per il resto, Monza a ranghi pressoché completi (eccezion fatta per le perduranti assenze di Gianluca Caprari e Samuele Vignato), con ampia possibilità di scelta per l'allenatore. Che dopo aver accordato un turno di riposo a Luca Caldirola, dovrebbe ritrovarsi il difensore tra i partenti contro il Milan, in una prima linea con Pablo Marì e uno tra Andrea Carboni, Armando Izzo e lo stesso D'Ambrosio.

Verso la conferma dal primo minuto per Alessio Zerbin a centrocampo, con Lorenzo Colombo che si gioca la maglia di centravanti con Milan Djuric, ancora a secco con i biancorossi.

Nessun dubbio tra i pali, con Michele Di Gregorio, al centro in settimana di voci per un possibile interesse rossonero per il prossimo futuro.



