Viagra d'importazione e droghe sintetiche in casa, arrestato

Aveva un bazar di droghe sintetiche ma anche 334 pasticche di viagra di importazione l'uomo di 44 anni che è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Comasina di Milano per detenzione ai fini di spaccio e indagato per detenzione di medicinali di importazione .

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno visto l'uomo uscire dalla propria abitazione in zona Dergano, alla periferia della città, e prendere un taxi per poi scendere nei pressi di un hotel in zona Loreto.

I poliziotti hanno accertato che aveva prenotato una camera.

Poco dopo è uscito dall'hotel con una busta in mano e, sempre in taxi, è tornato a casa.

Proprio nella sua abitazione l'uomo, che era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ha consegnato alla Polizia tre involucri con droga sintetica, all'interno del ciondolo della sua collana dell'altra droga e, nell'appartamento, 400millgrammi di GHB, 334 pasticche di viagra di importazione, hashish e marijuana e un bilancino di precisione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA