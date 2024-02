Statue celebri 'coperte' a Milano come i senza dimora

Le statue di Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni e Cristina Trivulzio di Belgioioso oggi a Milano sono state avvolte da grandi coperte. Ai piedi delle statue, un pannello recita: "Saverio come Da Vinci stanotte ha dormito qui. Chi vive in strada ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Copriamo le persone più importanti della città".

L'iniziativa, denominata "Copriamo le persone più importanti della città", gode del patrocinio del Comune di Milano, ed è stata presentata questa mattina in piazza della Scala, ai piedi del monumento dedicato a Leonardo da Vinci, dall'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, e dal presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia.

"Quello di oggi - ha detto Bertolé - vuole essere un gesto simbolico per ricordare e ricordarci che tutti i giorni tanti uomini e donne vivono una situazione di difficoltà che li condanna alla marginalità e all'esclusione sociale. Una condizione che non può e non deve mai trasformarsi in invisibilità. Con questa iniziativa, dunque, vogliamo innanzitutto affermare con forza 'io ti vedo!' e, contemporaneamente, far conoscere a cittadini e cittadine il grande lavoro che, insieme alla rete di associazioni che collaborano con noi, come Progetto Arca, mettiamo in campo, non solo in inverno, per garantire ospitalità e un percorso individualizzato di reinclusione a chiunque chieda aiuto".

"Negli ultimi anni - ha aggiunto Sinigallia - abbiamo notato un aumento delle richieste di aiuto da parte delle persone che vivono in strada. Sono richieste che partono dal sostegno alimentare, a cui andiamo incontro con la nostra Cucina mobile presente giorno e notte in città, ma anche richieste di attenzione e di ascolto", come quelle 'interpretate' dalle statue di personaggi illustri che rimarranno coperte per tutta la giornata.



