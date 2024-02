Riapre il Museo di fotografia contemporanea e festeggia 20 anni

Rinnovato e più accessibile: riapre al pubblico il 24 febbraio il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo con due giorni di eventi per festeggiare il suo ventesimo compleanno, il MuFoCo20Fest.

Gli spazi di Villa Ghirlanda, riallestiti con i fondi del Pnrr su progetto dello studio Dotdotdot, permettono ora ai visitatori grazie a una installazione immersiva di navigare nella collezione del museo che custodisce due milioni di opere in 40 fondi fotografici, e di consultare anche i programmi delle attività e le iniziative.

In occasione della riapertura è stata allestita la mostra 'Questo ricordo lo vorrei raccontare' ultima serie fotografica realizzata da Mario Giacomelli prima della morte nel 2000.

Nell'esposizione curata da Katiuscia Biondi Giacomelli, che resterà visibile fino al 19 maggio, sono presenti 66 immagini vintage, 400 provini ma anche negativi e un video inedito realizzato dal genero.

Per Giacomelli queste immagini erano una sorta di viaggio interiore. "Faceva di tutto per esorcizzare la Morte - ha sottolineato la curatrice, che è direttrice artistica dell'archivio Giacomelli -, cercando di intrecciare le strade, per disperdere lo scorrere del tempo. E quando si è trovato di fronte ad essa, lascia una traccia della sua presenza viva e la chiama Questo ricordo lo vorrei raccontare, per continuare a raccontare, ad infinitum".

ll 24 sarà anche presentato il volume edito da Skinnerbox 'Mario Giacomelli. Questo ricordo lo vorrei raccontare' curato da Milo Montelli con Katiuscia Biondi, e si terrà un convegno dedicato alla disabilità con la proiezione del lungometraggio 'Ogni cosa ha il suo sguardo'. Domenica 25 invece si terrà "Che Lotteria!" insieme all'artista visiva internazionale Ilaria Turba, i premi raccolti e donati (immagini, disegni, dipinti, scritti, musiche…) dai tanti cittadini che l'artista ha incontrato negli ultimi due mesi sul territorio, saranno messi in palio attraverso la lotteria e andranno a costituire una installazione artistica che verrà donata al Museo.



