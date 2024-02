Quindicenne pestato nel Pavese, denunciati 7 coetanei

I carabinieri di Casteggio (Pavia) hanno segnalato alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, 7 ragazzi, quasi tutti quindicenni, per lesioni aggravate in concorso tra loro nei confronti di un coetaneo.

L'aggressione - la sera del 2 gennaio scorso vicino alla stazione ferroviaria di Casteggio - era avvenuta al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

La vittima aveva subito lesioni non gravi. I carabinieri, avvisati dai residenti che avevano assistito al pestaggio, sono risaliti ai 7 ragazzi, identificati, segnalati e riconsegnati ai genitori.

Nei confronti di tre, è stata anche proposta l'applicazione della misura 'dell'avviso orale', in passato valida solo per i maggiorenni e ora, con il 'decreto Caivano', estesa ai minori come strumento di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile.





