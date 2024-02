Palazzina a fuoco, 5 intossicati e 2 ustionati, uno è grave

E' di due ustionati e cinque intossicati il bilancio di un incendio scoppiato stamani in una palazzina a Saronno (Varese). Da quanto appreso finora, le fiamme hanno avuto origine da un appartamento al secondo piano e si sono estese ad ad altre abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso, un'automedica, 4 ambulanze e i carabinieri.

Un uomo di 81 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle braccia. Meno grave la situazione di un 49enne, portato a Legnano in codice giallo con ustioni di primo grado al volto. In ospedale altre cinque persone con sintomi da inalazione da fumo. Tra loro anche una donna di 90 anni.

A far scattare l'allarme sono state le urla che provenivano dall'appartamento e che sono state sentite dai passanti, i primi ad intervenire per aiutare i residenti ad uscire dall'edificio in attesa dell'arrivo dei soccorritori.



