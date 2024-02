Max Angioni, non faccio appelli ma ammiro Ghali e D'Amico

"Non farò appelli perché quando la gente va a vedere uno spettacolo comico vuole la risata, ma ammiro chi li fa davanti a milioni di persone perché ha una conoscenza e padronanza dell'argomento notevole": così Max Angioni, in partenza venerdì 16 febbraio da Ferrara con il tour del suo nuovo spettacolo 'Anche meno', commenta le parole di Ghali e Dargen D'Amico a Sanremo.

"Non farei appelli fini a se stessi, più è grosso l'argomento e più grossa deve essere la risata, ma spero un giorno - aggiunge il 33enne presentatore del programma cult 'Le Iene', diventato famoso con 'Zelig' e 'Lol2' - di poter scrivere qualcosa del genere".



