Furti in case del centro di Milano e via in monopattino, presi

Rubavano nelle case del centro di Milano e fuggivano in monopattino.

Sono stati arrestati in cinque dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati della Procura del capoluogo lombardo, che hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ritenute appartenenti a un gruppo specializzato in furti in abitazione.

Sono state analizzate le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza delle zone interessate, incrociando i dati di traffico telefonici e sono così stati identificati e arrestati in cinque: quattro di origine sudamericana e un italiano, tutti tra i 25 ed i 30 anni e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Il "modus operandi" era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada a fare da palo mentre gli altri entravano nei condomini, approfittando dell'uscita di un residente e forzavano porte o finestre. Mettevano a segno il colpo in brevissimo tempo e fuggivano con biciclette o monopattini elettrici.

Sette i furti addebitati al gruppo e messi a segno in abitazioni del centro di Milano tra aprile e dicembre dell'anno scorso.



