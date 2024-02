Da lunedì a Milano la M4 sarà aperta fino a mezzanotte e mezzo

Sono in media ogni giorno circa 40mila i passeggeri che viaggiano sulla linea 4 della metropolitana di Milano, la M4, che al momento è aperta dall'aeroporto di Linate a piazza San Babila. L'obiettivo é aprire tutta la linea, fino a San Cristoforo, in autunno. Da quando é stata aperta, sulla linea blu hanno viaggiato oltre 7 milioni di passeggeri. La stazione più utilizzata, come hanno spiegato da Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, é quella di San Babila con una media di 18 mila passeggeri al giorno, seguono Linate e Argonne.

"L'apertura completa sarà un importante collegamento tra est e ovest Milano - ha commentato Fabrizio Gelsomino, direttore operations Metropolitana -, e siamo sicuri che sarà molto utilizzata dai cittadini". C'è poi una novità per la Blu che fino ad oggi sta viaggiando durante la settimana con orario ridotto la sera. Da lunedì avrà gli stessi orari delle altre linee metropolitane di Milano e la sera sarà aperta fino a mezzanotte e mezzo per tutta la settimana.



