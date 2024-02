Calcio: Pioli, 'ora l'Europa League è la Champions del Milan'

"Non averla mai vinta è una motivazione in più. Qualche mese fa c'è la stata la delusione, ma ora la nostra Champions è l'Europa League. Dobbiamo rimanere concentrati, il Rennes sta molto bene": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky Sport alla vigilia dello spareggio d'andata, contro il Rennes, per raggiungere la fase ad eliminazione diretta di Europa League.

La squadra rossonera dopo l'eliminazione dalla Champions deve puntare a conquistare il trofeo ma Pioli non si sbilancia: "Bisogna vivere gara dopo gara, l'obiettivo ora è solo sul doppio scontro col Rennes. Dobbiamo comunque partecipare a questa competizione con l'assoluta ambizione di arrivare fino in fondo. Sarà una competizione molto difficile, basta pensare che Bayer e Liverpool sono prime nei rispettivi campionati. Dobbiamo essere ambiziosi e provare assolutamente a superare il Rennes".





