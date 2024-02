A Milano torna Myplant, 21% espositori da estero

Dalla pianta del futuro alle alghe da salotto, saranno centinaia le curiosità in mostra alll'ottava edizione di Myplant & Garden, una delle più importanti fiere del verde al mondo, a Fiera Milano Rho, dal 21 al 23 febbraio. Oltre 20.000 gli operatori da tutti i continenti alla ricerca delle novità del settore florovivaistico presentate dai 768 espositori (21% dall'estero) che trasformeranno 4 padiglioni in un maxi-parco/giardino di 50.000mq.

Se al centro dell'edizione sono l'innovazione, la sostenibilità e la creatività, non mancheranno tutte le proposte più singolari e innovative come gli ultimi ritrovati per il nutrimento di piante e terreni, eco-arredi e accessori in materiali naturali, terrarium e lamparium d'appartamento, piante mellifere per ospitare api e farfalle in giardino, birdgarden, incubatori domestici di piante, coltivazioni fuorisuolo, mini-biofabbriche, sistemi d'irrigazione intelligente, macchinari d'avanguardia, nuove soluzioni per i manti erbosi sportivi.

Tra piante anti-caldo e anti-gelo e hibiscus di ogni foggia e colore, saranno poi organizzati eventi e workshop. Attesi i maestri mondiali della decorazione floreale, i boscaioli sugli alberi, le dimostrazioni di giardinaggio, le passerelle flower-fashion a tema matrimonio, tante installazioni artistico-botaniche, mostre e ambientazioni a tema floreale, gli show-cooking con gli chef dei barbecue e i campi multisport realizzati in partnership con Fgci, Federcalcio, Uefa e altri partner.

Negli oltre 60 convegni organizzati si parlerà anche delle zone 30km/h di Milano, dei nuovi stadi sportivi, del nuovo Parco della Salute di Pavia e del primo cimitero green in Italia.

Durante le giornate su svolgerà anche il convegno Fnsi dell'Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie, Turismo Rurale e Ambientale e sarà presentato il nuovo bando di concorso per la progettazione e realizzazione di un giardino terapeutico per gli utenti del Centro Spazio Vita e i pazienti ricoverati presso l'Unità Spinale nell'Ospedale di Niguarda di Milano.



