A Milano la prima edizione di Soul. Festival di Spiritualità

Dalla cena monastica all'incontro all'alba sulle terrazze del Duomo, guidato da monsignor Mario Delpini, dal 13 al 17 marzo Milano tiene a battesimo la prima edizione di Soul. Festival di Spiritualità, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune di Milano. In programma cinquanta incontri e appuntamenti sui temi della spiritualità - fra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance artistiche, laboratori esperienziali, momenti meditativi, attività per le scuole - proposti attraverso la visione di tradizioni spirituali e discipline differenti, e sviluppati attorno al filo conduttore 'Meraviglia, la vigilia di ogni cosa'. Ad aprire la manifestazione la lecture di Alessandro Baricco 'Tutto mi meraviglia' nell'Aula Magna dell'Università Cattolica e, a concluderla, domenica 17 marzo, 'Una voce come di bambino', dalle 'Confessioni di Sant'Agostino', con Massimo Popolizio, accompagnato nella Basilica di San Lorenzo Maggiore dai canti della tradizione di Taizé. Alla base dei cinque giorni, il desiderio di rispondere al passo febbrile della smart city con un'iniziativa che pone al centro la ricerca di significato che anima ogni essere umano, provando a suggerire altri ritmi e itinerari del pensiero, delle relazioni, dell'indagine interiore.

A ispirare riflessioni e momenti di confronto ospiti come Massimo Recalcati, Alessandro D'Avenia, Paolo Giordano, il cardinale José Tolentino de Mendonça, Massimo Cacciari, Stefano Boeri, Tahar Ben Jelloun, Alfonso Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica di Milano, il filosofo Silvano Petrosino, il monaco benedettino Michael Davide Semeraro e il monaco zen Carlo Tetsugen Serra, la direttrice generale del Cern di Ginevra Fabiola Gianotti, l'immunologo Alberto Mantovani e tanti altri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA