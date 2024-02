Salone mobile: Porro, ci aspettiamo grande presenza dalla Cina

Dal 16 al 21 aprile si terrà la 62/a edizione del Salone del Mobile che è stata presentata al Piccolo Teatro di Milano.

"Sull'affluenza non ci si può mai pronunciare, ci aspettiamo una grande presenza di pubblico internazionale - ha spiegato la presidente del Salone, Maria Porro -, sicuramente anche da aree come la Cina, che lo scorso anno si era riaperta solo un anno prima", dopo la crisi causata dalla pandemia.

"Abbiamo fatto un grande lavoro di comunicazione, siamo stati in Usa, in Cina, in giro per l'Europa e proseguiremo ancora - ha proseguito -, proprio perché ci importa avere un pubblico di altissima qualità".

"Sarà un Salone dell'innovazione, con protagoniste le aziende e protagonista soprattutto il progetto, che è la forza di questa manifestazione - ha concluso -, che è il punto di riferimento a livello globale per il mondo del design e arredamento".



