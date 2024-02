Radici e modernità, il Bergamo Jazz Festival di Joe Lovano

Tradizione e modernità, star italiane e straniere e nuovi talenti. Promette concerti di grande richiamo con star del calibro di John Scofield, Abdullah Ibrahim, Miguel Zenón, Danilo Perez, Fabrizio Bosso, John Patitucci e artisti emergenti come la contrabbassista Federica Michisanti, il Bergamo Jazz Festival in programma dal 21 al 24 marzo. 'In the moment of Now' è il titolo dell'edizione numero 45, la prima affidata alla direzione artistica del sassofonista americano Joe Lovano, fra il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale con altri eventi sparsi per la città.

"In the Moment of Now è la rappresentazione dell'oggi con le sue radici profonde e le sue possibilità creative. Tutti gli artisti coinvolti vivono nel presente per proiettarsi verso il futuro, ognuno a modo suo", spiega il musicista.

L'inaugurazione, il 21 marzo alle 17, vedrà in scena Dave Burrell, veterano del pianoforte. Al Teatro Sociale alle 20 doppio concerto con il trio del pianista di origine panamense Danilo Pérez, del bassista John Patitucci e del batterista Adam Cruz, e a seguire il quartetto del trombettista Fabrizio Bosso, con il pianista Julian Oliver Mazzariello, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Nicola Angelucci. Il 22 marzo sarà la volta di sarà del chitarrista John Scofield con il pianista Jon Cowherd, il contrabbassista Vicente Archer e il batterista Josh Dion. Nella stessa sera si esibirà anche il sassofonista di origine portoricana Miguel Zenón. Tra gli appuntamenti del 23 marzo, il quintetto del sassofonista Bobby Watson e il concerto per ricordare il 50esimo anniversario dell' esibizione dell'Art Ensemble of Chicago al Teatro Donizetti il 20 marzo del 1974.

Nella giornata finale in scena il quartetto italo francese della contrabbassista Federica Michisanti, pluripremiata nel Top Jazz 2023 di Musica Jazz, e la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, astro nascente della world music.

Chiuderanno il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim in una solo performance e il 'Modern Standards Supergroup' formato da Ernie Watts (sax), Niels Lan Doky (pianoforte), Felix Pastorius (basso), figlio del leggendario Jaco, e Harvey Mason (batteria).





