Regione Lombardia nomina Cda degli Irccs, Giachetti resta al Policlinico

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha designato, con decreto, i componenti dei Consigli di amministrazione delle quattro Fondazioni Irccs di diritto pubblico lombarde. Al Policlinico di Milano confermato come presidente Marco Giachetti in quota Lega. Nel Cda nominato il neonatologo Fabio Mosca, vicino a FdI, Roberto Lino Giuseppe Comazzi (padre dell'assessore regionale Gianluca Comazzi), Giorgio Bonassoli e Marina Gerini.

All'Istituto Neurologico Carlo Besta la presidente nominata è Marta Marsilio in quota FdI. Completano il Cda Paolo Boldini, Lorenzo Grillo Della Berta e Bruno Simini, ex assessore del Comune di Milano di Fi e presidente Arpa.

All'istituto dei Tumori di Milano il presidente designato è Gustavo Galmozzi. Nel Cda si rivede anche una vecchia conoscenza di Regione Lombardia, ossia l'ex assessore Stefano Bolognini.

Con lui anche lo storico dg dell'assessorato alla Salute Carlo Lucchina, Sonia Madonna e Simona Tesolin.

Confermato il presidente del San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi. Nel Cda nominati Gianluca Orioli, Massimo Menna, Paola Panzeri e Paola Vilardi.



