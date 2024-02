In corso riesumazione corpo di Liliana Resinovich

Al cimitero Sant'Anna di Trieste sono cominciate poco dopo le 8 le attività per la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich, sul quale dovranno essere effettuati, a Milano, gli esami autoptici come disposto dalla magistratura.

Sulla tomba è stato collocato un verricello che isserà la bara riportandola in superficie.

A seguire le operazioni c'è il marito della donna, Sebastiano Visintin. Distante, ma sempre nel cimitero, c'è anche l'amico di Liliana, Claudio Sterpin, il quale prima delle operazioni ha lasciato sulla tomba una rosa e un cartello rivolto alla vittima. "Le ho scritto scusa per il vilipendio di oggi, ma spero sia utile per arrivare alla verità", ha detto all'ANSA.





