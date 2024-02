Il 'Treno del ricordo' fa tappa a Milano

Ha fatto tappa a Milano, alla stazione Garibaldi, il 'Treno del ricordo', il convoglio storico partito il 10 febbraio da Trieste per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano, giuliano-dalmata. Nei quattro vagoni è stata allestita una mostra multimediale e sono state esposte delle masserizie degli esuli.

Oltre al presidente del Senato Ignazio La Russa e al ministro Daniela Santanchè, erano presenti diversi esponenti della giunta lombarda: "Guardando questo treno - ha commentato il governatore Attilio Fontana - ripercorriamo idealmente il viaggio compiuto dagli esuli, che dovettero abbandonare la propria terra. Un viaggio non semplice e che anche al loro arrivo in molti casi non si è tradotto con una 'rinascita' semplice. Non sempre vennero accolti con solidarietà".

"Salire sul treno - ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio, Marco Alparone - è stato particolarmente emozionante. Qui viene raccontata la storia di italiani che non avevano più né una terra né una patria. Questo percorso del ricordo deve essere tramandato alle nuove generazioni, narrando la storia di nostri connazionali che sono stati trucidati dai comunisti titini e che si sono ritrovati nella loro patria senza essere riconosciuti come italiani".

Erano presenti, tra gli altri, anche gli assessori regionali Francesca Caruso, Franco Lucente, Paolo Franco e il sottosegretario Mauro Piazza.



