Da Liliana Segre a Elodie, donne 'Straordinarie' in mostra

Liliana Segre ed Elodie, Emma Bonino e Levante, Michela Murgia e Laura Boldrini: sono alcune delle donne 'Straordinarie' protagoniste dell'omonima mostra che, dopo il successo al Maxxi di Roma, apre dal 14 febbraio alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Gli spazi della Cattedrale ospiteranno fino al 17 marzo il progetto promosso da Terre des Hommes e curato da Renata Ferri con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi, che raccoglie 110 ritratti e voci di donne italiane che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni oltre pregiudizi e discriminazioni.

La mostra, realizzata grazie al sostegno di Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte, è parte della campagna #indifesa di Terre des Hommes per i diritti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo. "Straordinarie - dice Renata Ferri - è una sfida agli stereotipi di genere che trasforma il paradigma della donna-vittima in modello di riferimento culturale e politico. Protagoniste del nostro presente hanno accolto l'invito alla messa in scena del ritratto fotografico per fare di questo progetto un corpo unico di volti e voci, una tessitura di memorie, confidenze e dediche". "Se visitando la mostra, anche una sola bambina potrà sentirsi più libera di scegliere del proprio futuro, - afferma Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia - avremo raggiunto il nostro obiettivo. E se saremo riusciti a coinvolgere in questo racconto anche i maschi, forse potremo davvero dire di aver piantato i semi di un Paese più aperto, inclusivo e giusto".

"Straordinarie" fa parte dell'iniziativa del Comune "Milano città delle Donne, delle ragazze e delle bambine" che "non è uno slogan - sottolinea Elena Lattuada, delegata del sindaco alle pari opportunità di genere - ma la volontà quotidiana di costruire una città più sicura e accogliente per donne e uomini, rinnovando l'impegno affinché tutte e tutti abbiano pari opportunità nelle professioni così come nelle proprie aspirazioni di vita".



