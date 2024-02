Con Angela Finocchiaro 'Il calamaro gigante' approda a teatro

Lasciarsi travolgere dalle onde, con coraggio, godendo della traversata a prescindere dal risultato. Questa l'anima del Calamaro Gigante, trasposizione teatrale del romanzo di Fabio Genovesi, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, in scena dal 13 al 25 febbraio al Teatro Manzoni di Milano.

La magia sul palco parte da una coda in autostrada a Roncobilaccio, quando Angela, la protagonista, freme per rientrare a Milano dove deve partecipare ad un evento di lavoro.

Accade però che un'onda la travolga e la trasporti in un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove incontra Monfort (Bruno Stori), con cui inizia un viaggio tra luoghi e secoli diversi, accompagnandolo alla ricerca del calamaro gigante. "Questo spettacolo è nato da una telefonata di Angela - ha commentato Fabio Genovesi, autore - e ha un sacco di luce del sole dentro per tutti".

"Angela assicuratrice che cerca di realizzare la polizza che la metta al sicuro, che aveva chiuso il perimetro della sua vita, sarà travolta da un capitano che le mostrerà una vita diversa - ha detto Angela Finocchiaro - fino a trovare in qualche modo anche lei il suo calamaro gigante".

In questo scenario, ha raccontato Stori, "ci sono immagini, scenografie, canto, ballo, un'alchimia di linguaggi e sagome".

Dieci i personaggi che accompagnano Angela e Monfort in questo viaggio, "aiutando Angela a raccontare questa storia - ha detto Gennaro Apicella (scienziato antagonista) - e voglio ringraziare una produzione coraggiosa che ci ha portati tutti sul palco".

Lo spettacolo è prodotto da Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova, con regia di Carlo Sciaccaluga e musiche di Rocco Tanica e Diego Maggi.



