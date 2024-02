Cgil: 'Condizioni di lavoro critiche ad Orio al Serio'

La Filcams-Cgil di Bergamo denuncia le condizioni di lavoro "critiche" in cui operano gli addetti alla vigilanza dell'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, proprio mentre sono in corso le gare per affidare la gestione dei servizi di vigilanza, oggi gestiti da un'associazione temporanea di impresa composta da Italpol e Sicuritalia.

"In un aeroporto da poco meno di 16 milioni di passeggeri in transito all'anno (così è stato nel 2023), con un fatturato totale di 200 milioni per la società che lo gestisce, cioè Sacbo, sembrano davvero incredibili le criticità che delegati e lavoratori ci segnalano: innanzitutto per turni e orari", afferma Cristina Guerinoni, segretaria della Filcams-Cgil di Bergamo, che parla di iscritti "che ci riferiscono di turni di oltre 11 ore di media al giorno, cioè ben più di 60 ore settimanali, per croniche carenze di personale" a fronte di "compensi bassi", pari a 6,4 euro lordi "per chi è neoassunto".

"L'organico è perennemente carente, il turn over dei lavoratori è infinito con la conseguenza di avere sempre personale con limitata esperienza", afferma ancora Guerinoni, ricordando che nel 2022 si sono avute una "trentina di dimissioni sui circa 230 dipendenti". "Manca sempre personale, perciò a chi resta si chiede sempre una flessibilità che va oltremisura".

Secondo la Cgil "andrebbero individuate apposite 'indennità aeroportuali'" per gli addetti alla sicurezza in quanto "il solo Contratto nazionale applicato non è più adatto al lavoro e ai ritmi da sostenere in aeroporto, almeno non in quello bergamasco". Una lacuna che andrebbe "colmata dalla contrattazione integrativa provinciale che necessita una profonda rivisitazione. Per provare a compierla, già a fine febbraio partirà un tavolo di confronto con le parti datoriali", conclude Guerinoni.



