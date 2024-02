Apre il primo negozio di occhiali usati e riciclati

Ha aperto a Como il primo negozio di occhiali usati, frutto del progetto di economia circolare Nau!Reloove di Nau!, brand nato nel 2004 a Castiglione Olona, nel Varesotto, che oggi ha oltre 600 dipendenti e oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising e dal 2022 compensa la Co2 emessa per realizzare ogni occhiale venduto.

Gli occhiali usati, raccolti nei negozi del brand, raggiungono la fabbrica di Castiglione Olona seguendo flussi logistici già esistenti. Qui vengono analizzati e classificati in recuperabili o non recuperabili. Per i recuperabili viene immediatamente avviato un processo di rimessa a nuovo che comprende sanificazione, lucidatura, cambio di viti e naselli, rifacimento delle tampografie, registrazione dell'assetto dell'occhiale e cambio delle lenti. Così l'occhiale risponde ai requisiti previsti dalle normative europee.

"Ci sfidiamo ogni giorno per trovare nuovi modi e nuove strade per essere sempre più sostenibili: da qui, - dice Monica Salvestrin Brogi, Co-Founder di Nau! - è nata l'idea di allungare il ciclo di vita dei nostri prodotti, sfruttando la nostra rete e i nostri flussi logistici, produttivi e distributivi. È così che si è concretizzato Nau!Reloove. il primo negozio di occhiali usati, pronti per essere riamati".





