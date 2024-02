Sindacati dei Ghisa portano il Comune di Milano in Tribunale

Arriverà a Palazzo di Giustizia lo scontro fra la polizia locale di Milano, che ha indetto un nuovo sciopero per il 20 febbraio, e l'amministrazione comunale: i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Csa hanno infatti depositato un ricorso per condotta antisindacale.

"Porteremo l'Amministrazione in tribunale il 29 febbraio" ha sintetizzato Giovanni Molisse di Fp Cgil. I sindacati rimproverano a Palazzo Marino di volere un aumento dei turni serali e notturni solo con un tavolo di confronto, dove il Comune quindi potrà decidere alla fine quello che vuole, e non un tavolo di contrattazione vero e proprio, dove bisogna arrivare a un accordo fra le parti.

"Non abbiamo mai detto di no all'aumento di pattuglie serali e notturne ma la discussione al tavolo di trattativa - ha aggiunto - deve essere fatta attraverso la contrattazione con pari dignità al tavolo".

A tentare una conciliazione sarà il prefetto Claudio Sgaraglia che ha convocato i sindacati e i rappresentanti della rsu e l'amministrazione comunale per un incontro nel pomeriggio del 13 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA