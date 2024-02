Nell'Olimpico fradicio l'Inter ribalta una Roma coraggiosa

Altalena di emozioni all'Olimpico, sotto una pioggia battente che non ha impedito a Roma ed Inter di dare vita ad uno spettacolare 2-4. Inter per prima in vantaggio con Acerbi, poi rimontata dalle reti di Mancini ed El Sharaawi. Roma all'intervallo sulle ali dell'entusiasmo, spento però dall'avvio di ripresa veemente dell'Inter, che al 4' ha pareggiato con Thuram ad all'11 è passata di nuovo con una autorete di Angelino, che nel tentativo di anticipare l'attaccante francese, ha deviato la palla alle spalle di Rui Patricio. Con la Roma sbilanciata in avanti nel tentativo di pareggiare, nel recupero (48') il contropiede concluso da Bastoni ha deciso il risultato finale. Inter a +7 sulla Juventus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA