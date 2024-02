A Milano il ricordo di Giovanni Palatucci, Giusto tra le Nazioni

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha deposto stamani un mazzo di fiori sulla targa che in via Fatebenefratelli, sede della Questura, ricorda Giovanni Palatucci, Medaglia d'oro al merito civile e riconosciuto nel 1990 'Giusto tra le Nazioni' per aver salvato dalla deportazione ebrei stranieri e italiani. Palatucci, poliziotto e reggente della Questura di Fiume, il 22 ottobre 1944 fu portato nel lager Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945 all'età di 36 anni.

Alla commemorazione, hanno preso parte i dirigenti e gli altri dipendenti della Polizia di Stato in servizio a Milano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA