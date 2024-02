A Milano corteo contro Milano-Cortina, evento 'insostenibile'

È partito intorno alle 15.30 il corteo organizzato dal Comitato Insostenibili Olimpiadi per protestare contro i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Gli attivisti si sono dati appuntamento in piazzale Lodi dove, prima della partenza, un gruppetto di manifestanti ha fatto irruzione nel centro sportivo Virgin Active ("una delle tante palestre commerciali", hanno detto), venendo invitati a uscire dal personale. Ad aprire il corteo, alcune cargo bike che trainano a loro volta dei bob con un cartello con scritto 'dov'è la neve?'. "Il 2% del costo olimpico viene utilizzato non per costruire un'opera o un'infrastruttura utile a tutti - hanno detto gli organizzatori al megafono -, ma soltanto per gli extra costi di Santa Giulia. Non vogliamo una città in cui 15 anni di promesse sul Palasharp vengono smentite per avere un palazzetto abbandonato e tanti altri nuovi in costruzione. Non vogliamo una montagna, come Cortina, Bormio o Sondrio, che viene aggredita abbattendo alberi, aprendo nuovi infrastrutture imponenti e costruendo nuove autostrade". In testa al corteo, uno striscione con scritto: "Milano-Cortina 2026, dalla montagna alla città olimpiadi insostenibili". L'arrivo è previsto in piazzale Corvetto, passando per viale Isonzo, "una delle zone in cui stanno avvenendo le trasformazioni legate ai Giochi olimpici".



